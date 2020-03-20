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武漢肺炎》台灣史前館防疫 即日起實名制入館

台灣史前館即日起採實名制入館，須先填寫個資。（記者黃明堂攝）

台灣史前館即日起採實名制入館，須先填寫個資。（記者黃明堂攝）

2020-03-20 12:14:34

［記者黃明堂／台東報導］國立台灣史前文化博物館因應疫情升溫，即日起提升防疫等級，進館民眾除配合量測體溫、酒精消毒及口罩配戴等事項外，將增加推動入館「實名制」登記，館方也將同步宣導提醒民眾觀展保持適當距離，不僅維護民眾健康也能享有良好的參觀品質。

史前館表示，配合中央流行疫情指揮中心各項防疫措施，即日起提升史前館（康樂本館、卑南遺址公園、南科考古館）之防疫因應作為，主要在確保來館參觀者的環境品質，除已暫停展廳內相關觸控式數位互動展項服務外，將增加鼓勵民眾配合入館「實名制」登記，鼓勵民眾於入館購票時配合登錄姓名、電話或電子郵件等基本資料，進入展廳參觀時亦將提醒與他人保持適當距離。各項措施將造成來訪民眾之不便，仍請民眾配合及體諒。

為方便喜愛博物館的民眾不出門也能透過電腦或手機親近博物館，史前館日前已於官網推出匯集「史前考古」、「台灣南島」、「世界南島」三大主題的線上博物館，讓觀眾隨時隨地都能悠遊於史前和南島文化的浩瀚世界。延伸參考資料：史前館線上博物館https://www.nmp.gov.tw/content_338.html

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