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台東首創機車定檢簡訊通知 民眾可上網登錄

台東環保局派員在路邊稽查機車排氣。（記者黃明堂翻攝）

台東環保局派員在路邊稽查機車排氣。（記者黃明堂翻攝）

2020-03-19 14:07:49

［記者黃明堂／台東報導］台東縣環境保護局為讓民眾更方便收到機車排氣定期檢驗通知，今年度起增加機車排氣檢驗簡訊通知服務，車主可至台東縣環保局簡訊通知服務網頁（https://reurl.cc/622dr6），登錄車號及相關個人資料，日後即可於機車定檢期間收到機車排氣定期檢驗的通知簡訊。

環保局表示，設籍於台東縣機車有近10萬輛，歷年來都以寄送明信片方式通知車主進行機車排氣定檢，但許多車主常因不居住在車籍地等因素，未能接到定檢通知單。為此，環保局為便民措施，即日起環保局機車排氣定檢通知方式，新增手機簡訊通知，車主可收到機車到檢通知、電動二輪車試乘活動通知及老舊機車汰舊換新補助通知等即時的活動訊息。

環保局提醒所有車主，依據空氣污染防制法規定，凡於監理站登記領牌且出廠滿5年之機車，每年於行車執照原發照月份前後一個月內應完成機車排氣定期檢驗，若未於期限內實施檢驗，將處所有人500元罰鍰，超過6個月經通知後仍未實施機車排氣檢驗，將再處所有人3000元罰鍰，再通知仍然未完成機車定檢者，最重將會註銷機車牌照。

目前台東縣認可之機車排氣檢驗站共51站，提供民眾免費進行機車排氣檢驗服務，請至網頁申請台東縣機車排氣檢驗簡訊通知服務 （https://reurl.cc/622dr6），或撥打專線089-23417，將有專人服務。

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