台東釋迦小農的女兒讀職校 勤學錄取政大中文系

台東商校今年大學繁星閃耀，其中，釋迦小農之女張婷雅錄取政大中文系。（記者黃明堂攝）

2020-03-19 08:35:04

［記者黃明堂／台東報導］109學年度大學繁星昨天放榜，台東高商總共推薦12位同學，11位同學錄取自己心目中的志願校系。其中，張婷雅出自釋迦小農家庭，在艱困中勤學，錄取政大中文系，希望將自已原先的語文能力優勢在未來可以發揮長才。

就讀東商綜合高中社會學程的張婷雅自小與父親、祖母相依為命，僅依賴父親一小方地種釋迦，收入微薄又不穩定。導師詹玟璇說：「婷雅雖然家境艱困，但不屈不撓、立志向上，勤學克己、名列前茅且高中三年全勤」。

林雅婷同學來自單親弱勢家庭，母親獨力撫養她和妹妹。學藝兼優，具音樂和體育專長，日前代表台東縣參加全中運桌球選手資格賽。熱愛英文，考量減輕家庭負擔，就近選擇台東大學英美語學系。

吳郁芬同學高一疏於學習，高二進入學術學程感受到同儕競爭，開始轉變學習態度，積極面對課業，克服困難，一步一腳印追趕，從落後到取得繁星推薦資格，終於如願以償進入國立宜蘭大學就讀。

曾靖雯同學來自單親弱勢家庭，但不怨天尤人，勤奮勵學，努力為自己爭取機會。選擇靜宜大學寰宇外語教育學士學位學程是因熱愛英文，立志當一位英文老師。

李佳蔚同學媽媽是新住民，爸爸是鐵工。乖巧沉靜，努力向學，皆名列前茅，利用這次機會甄選上逢甲大學財稅學系，是家裡唯一且第一個上大學的孩子。

校長曹學仁表示，臺東高商學子或許在剛入學時的成績表現不見得是非常亮眼的，但是透過學校教師用心教學管理及假日陪伴，以及學子們努力向學，立下自己心目中的志願後，實踐築夢。

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