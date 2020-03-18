廣原小熊野訓入門課 「大戰舉尾蟻」畫面萌呆了

廣原小熊Mulas野訓入門課目大戰舉尾蟻巢，興趣缺缺。（記者陳賢義翻攝）

2020-03-18 10:12:08

［記者陳賢義／台東報導］台東廣原小熊Mulas野訓持續，第一堂入門先修課程就是大戰舉尾蟻，小熊充滿好奇地不斷嗅聞撥弄，不時想要甩掉臉上的螞蟻而拍打自己的臉頰，萌呆了；台東林管處表示，在Mulas可以真正野放前，需要進行一連串的野放訓練，確認是否已經具備了可以在野外生存的基本功。

林管處表示，Mulas平時會在野訓場挖掘腐木或土壤，過程中伴隨著大力嗅聞與舔拭，取食基質內的小型節肢動物，照養員平常也會將大麥蟲藏在腐木中，誘導Mulas透過挖掘來尋找食物的行為。照養員說，舉尾蟻巢容易取得，其內高密度的螞蟻、幼蟲與蟲卵正是補充動物性蛋白質的絕佳來源。

林管處表示，Mulas最初對舉尾蟻巢充滿好奇，不斷地嗅聞撥弄，不時想要甩掉臉上的螞蟻而拍打自己的臉頰，經過幾次嘗試也似乎沒有找到牠感興趣的食物，便興趣缺缺的走掉了。

照養員深怕牠只是不懂如何拆開蟻巢，還貼心的降低課程難度，將蟻巢敲開部分，再塞進熊糧，希望Mulas可以在取食熊糧的過程中懂得如何享受蟻巢，但Mulas雖然是拆開了蟻巢，但依然沒有太大的興趣。

照養員說，舉尾蟻的科名為家蟻亞科舉尾家蟻屬，尾部上舉是這類螞蟻的特殊習性。並不是因為牠們愛翹臀，而是舉尾蟻受到驚擾時會將黑褐色水滴狀的腹部舉起成警戒狀態，若發現領域遭受侵擾，會傾巢而出並以強烈的蟻酸做為攻擊武器。這堂蟻巢必修雖然是修過了，但就結果而言，應該不是Mulas偏好的科目。

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