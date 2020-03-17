台東一平房火警 疑母嬰2人受困

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［記者陳賢義／台東報導］台東縣卑南鄉明峰村龍過脈今日下午5時許傳出一起住宅火宅，報案路人指稱「1樓獨棟平房冒出黑煙，不確定有無人員受困。」台東縣消防局指揮中心獲報，立即出動延平、卑南分隊及南王車組馳援，並通報台東大隊前往。
消防人員趕抵，現場濃煙竄冒，疑有1對母女（嬰兒）受困，消防人員拉水線搶滅，火勢很快獲得控制，現正入內搜尋。
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