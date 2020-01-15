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關懷獨居老人 台電、一粒麥、東基聯手讓愛發光

關懷獨居老人，台電、一粒麥基金會及台東基督教醫院聯手讓愛發光，設宴款待270餘名獨老，提前圍爐迎新春。（記者陳賢義攝）

關懷獨居老人，台電、一粒麥基金會及台東基督教醫院聯手讓愛發光，設宴款待270餘名獨老，提前圍爐迎新春。（記者陳賢義攝）

2020-01-15 19:57:06

［記者陳賢義／台東報導］關懷獨居老人，台電、一粒麥基金會及台東基督教醫院聯手讓愛發光，今設宴款待270多名阿公阿嬤，提前圍爐迎新春，另還發送大賣場禮券，讓老人家自行購買所需民生用品，琳瑯滿目的商品，讓首次來到大賣場的老人家看得眼花撩亂，不知要買哪一樣，臉上掛滿笑容。

不曾來到市區大飯店用餐，許多老人家一走進餐廳就猶如劉佬佬逛大觀園般，對每一樣餐具和菜餚都感到好新奇，作陪志工貼心幫忙夾菜，或拿起餐巾紙為老人家擦嘴，溫馨舉動讓獨老們備感窩心。老人家一邊啖美食，一邊欣賞喜樂齡樂團、阿里亞凡文化觀光促進協會、不老樂團和石山文健站帶來的歌舞表演，台電還送上「溫馨關懷禮」，有多功能斜肩包、水瓶，用完餐後轉戰大賣場。

年近八旬、獨居、靠補助維生的王阿公與妻子早年離異，對子女的關心未曾減退，需靠單枴輔助行走的他，騎著僅有的老舊機車，奔波來回超過一百公里的路程，只為到前妻家中探望因病導致身障的兒子。

王阿公說，他平時靠著在自家農地栽種當季時蔬，收入微薄，少有機會到大飯店用餐，三年前受邀參加「為愛發光」活動後，留下美好回憶，每年都盼望著到「很高級」的飯店吃飯、到大賣場買年貨，今年他迫不急待主動報名，很高興能和其他長輩一起吃美食、逛賣場。

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