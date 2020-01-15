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不受中客緊縮影響 台東去年旅客破800萬人次創新高

池上伯朗大道有金城武樹加持，居去年台東旅遊人次第2名。（記者黃明堂攝）

池上伯朗大道有金城武樹加持，居去年台東旅遊人次第2名。（記者黃明堂攝）

2020-01-15 10:36:00

［記者黃明堂／台東報導］去年因中客團緊縮，觀光業者普遍感受到遊客減少，但台東縣政府今天公布最新統計，2019年全年縣內主要觀光景點遊客突破800萬人次，再創歷年新高，較前2018成長約6.84％。

全年最受歡迎景點前5名為鹿野高台、伯朗大道、小野柳、三仙台及水往上流。未來縣府會規劃更多、更好玩的景點與活動，縣長饒慶鈴歡迎全國好朋友到台東旅遊。

縣政府交通及觀光發展處江慧卿處長進一步表示，鹿野高台全年遊客為1685050人次，人數高峰分布為6-8月，主要原因在於嘉年華舉辦為期45天的活動湧入近百萬遊客參與，尤其是光雕場次更是場場爆滿。

第二名的伯朗大道在2019年人氣依然不減，全年遊客人次為857300人，一望無際田園風景，成為遊客必訪打卡點，每月平均人次超過7萬人。

第三名的小野柳遊客數為665001人次，由於有各種景象綺麗的奇岩怪石，加上鄰近市區，交通相對便利，也成為短暫停留旅客選擇前往的熱門地點。

第四名的「三仙台風景區」，遊客數為572021人次，風景區內八拱跨海步橋銜接三仙台和本島，是東海岸極為著名的地標。

而第五名「水往上流」，遊客數為532222人次，則因地形傾斜度而造成視覺錯覺之地理奇觀而得名，也是旅遊東海岸必經的景點；此外，在觀光局加碼補助春季及秋冬旅遊亦帶動淡季遊客數成長。

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