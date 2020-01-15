幼兒園前掏鳥、霸王硬上弓企圖性侵昏睡女 判1年8月

台東地方法院以強制性交未遂罪判處陳男1年8月。（資料照）

2020-01-15 09:40:29

［記者陳賢義／台東報導］陳姓男子酒後亂性，不但在人車熙攘的台東市區1家幼兒園前公然掏鳥猥褻，還企圖性侵1名躺在路旁沙發椅睡覺的女子，女子驚醒極力反抗，幼兒園老師聞聲撞見嚇阻，陳男驚慌逃竄，警方獲報揪狼，案經台東地方法院審結分罪論處，公然猥褻罪處拘役50天，易科罰金以每日千元折算，強制性交未遂罪判處1年8月。

判決書指出，陳男基於供人觀賞意圖，明知幼兒園屬幼兒園老師、學生等多數人得以共見聞之公共場所，竟站在幼兒園入口處，公然脫下外褲與內褲掏出下體，還口出淫穢的說「老師，要不要」，嚇壞幼兒園師生及路經民眾。

陳男犯後意猶未盡，見1名女子躺在路旁沙發椅睡覺，立起淫慾，自行褪去外褲脫露鳥，暴力壓制受害人，並將雙腳跪坐在沙發上，一手搓揉女子胸部，另手強壓女子的頭貼近其下體，強制逼迫口夜，女子極力反抗，鄰近幼兒園老師察覺後隨即報警而未遂。

目擊證人供稱，目擊陳男著手強制性交犯行時，有聽到受害女子喊叫救命及不要，他即大喊要報警，當時還有其他老師過來現場，後來他請其他老師將小孩帶回幼兒園後，立刻以手機打電話報警。

案經台東地檢署提起上訴、台東地方法院審結，法官認為陳男為刺激滿足個人性慾，竟於酒後在公共場所公然暴露下體猥褻，危害社會風氣且使不特定人徒生驚嚇與困擾，又藉酒著手對受害女人強制性交，雖未得逞，但已嚴重戕害受害女子的性自主決定權及人性尊嚴，受到嚴重驚嚇。

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