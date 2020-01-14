小偷拚年終？一夜狂採50萬元釋迦 台東農民慘淪提款機

目前釋迦價格好，農民要嚴防小偷盜採。（記者黃明堂攝）

2020-01-14 17:40:38

［記者黃明堂／台東報導］快過年了，釋迦價格上揚，農民盼豐收賺大錢，但小偷也想要拚年終？台東縣東河鄉興昌村一處果園，一夕被盜採1萬斤釋迦，市價約50萬元。縣長饒慶鈴要求縣警局加強農園巡邏，守護農民一年辛勤所得。

東河鄉康姓農友在興隆社區種植釋迦1.8公頃，每天都會固定巡視果園，13日早上發現園區大目釋迦不翼而飛。他說，果園應該是遭到竊賊由外圍往內偷採，只有中心地帶少部分沒有被偷採，一個晚上就能採這麼多，顯見相當專業，人數也不少。

康姓農友指出，這一區的釋迦種植投資成本約20萬元，被竊的釋迦大約1萬斤，他估計竊賊應該花費2到3小時就將釋迦剪光光。

縣府農業處指出，今年大目釋迦價格由於靠近農曆春節，價格還不錯，以東河地區的收購價，目前A級果是每斤大約72元、B級果是每斤約62元，康農損失金額應該超過50萬元。

台東縣長饒慶鈴相當重視，立即打電話給縣警局長邱文亮，要求各分局春節前加強巡邏，保障農民財產安全，也請農業處通報各個農會提醒農民朋友多加注意，保護自己的果園，更呼籲盤商們收購時，不要接收來路不明的果品，以確保農民權益。

農業處長許家豪表示，為保障農民權益，將在下次的行政院農委會會議中，建議中央將農產竊盜險納入保險範圍，並在農業設施補助中增列農民個人監視器設備的補助，以保全農民的辛苦成果。

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