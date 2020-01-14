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東北季風發威 明蘭嶼往台東船班異動

受到東北季風影響，東部航務中心公告，明天15日原訂下午2點半，由蘭嶼開往台東的恆星客輪提前至下午1點半開航。（資料照）

受到東北季風影響，東部航務中心公告，明天15日原訂下午2點半，由蘭嶼開往台東的恆星客輪提前至下午1點半開航。（資料照）

2020-01-14 16:07:38

［記者陳賢義／台東報導］受到東北季風影響，東部航務中心公告，明天15日原訂下午2點半，由蘭嶼開往台東的恆星客輪提前至下午1點半開航，調整後的船班為台東→蘭嶼上午9時，蘭嶼→台東下午1時30分，搭醒搭船旅客注意。

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