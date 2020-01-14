年終大掃除 護理師教你強化肌力免受傷

東馬護理師李春香傳授強化肌力撇步，避免年終大掃除造成的運動傷害。（記者陳賢義攝）

2020-01-14 16:41:33

［記者陳賢義／台東報導］農曆春節將屆，年終大掃除爬高走低費體力，加上正值冬季，倘若平日未強化肌力，打掃前沒有做好伸展暖身，極易造成身體的傷害，得不償失，台東馬偕肌力健身社護理師李春香授技，傳教強化肌力OK操，避免大掃除造成的運動傷害。

參加衛福部的預防及延緩失能方案運動指導師資培訓，李春香的無心插柳，意外吸引了一群需要運動的同事，進而組成了「肌力健身社」，社員大都是家庭主婦，忙碌工作而沒時間上健身房，每週二利用下班時間集合運動，讓肌力不因為年齡而流失，2年下來個個受益良多。

李春香說，人體肌肉量隨年齡而流失，30歲以後每年減少1%，70歲後更加速流失，這種與老化相關骨骼肌流失稱為肌少症。肌少症若又伴隨身體機能下降，易造成日常活動能力變差、衰弱，易發生跌倒、骨折，甚至死亡等意外；適當的肌力強化運動可延緩肌肉量流失、強化肌力、增進柔軟度，進而改善肌肉酸痛、降低跌倒及傷害風險。

李春香說，一套簡單的「徒手肩胛帶穩定運動」，以英文數字I-Y-W-L-T為形狀的動作，不僅可強肌力也可改善上班族肩頸酸痛的問題，年節打掃事事OK，值得推廣。訓練肌力以能提升日常活動能力的功能性肌群為主，居家可利用非滑輪、標準高度的靠背椅，採坐姿確保運動安全，運動次數建議每週進行2~3次，每次運動包含3項運動程序，即熱身及伸展、肌力強化及緩和運動，依個人狀況漸進性增加時間及次數。

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