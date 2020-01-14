火箭發射場部落會議 不符程序被達仁公所否決

晉陞太空科技南田村建蓋火箭發射場，今日再於南田村召開部落會議，但因程序不符公聽會要求，表決權遭達仁鄉公所否認。（記者陳賢義翻攝）

2020-01-14 14:50:53

［記者陳賢義／台東報導］晉陞太空科技公司在台東縣達仁鄉南田村達仁橋下建蓋火箭發射場，由於事前未徵詢部落意見及獲得同意，致使上月27日首發試射中斷，晉陞繼前次公開說明後，今日再於南田村召開部落會議，但因程序不符公聽會要求，表決權遭達仁鄉公所否認，要求依規定在20天前正式函文陳報，但可召開一般說明會。

據了解，經晉陞公開說明後，南田村民對於建蓋火箭發射場並無太多異議，但對於火箭發射帶來的粉塵污染仍有疑慮。村民陳玉秀在部落會議追問晉陞董事長陳彥升，火前試射粉塵會不會污染及影響民生用水及農作，陳彥升斷然回應絕對不會。

村民高世輝則表示，部落產業能否推出去，觀光發展是很重要，對於晉陞建蓋火箭發射場，他覺得滿吸引人，但一切都要合法化，取得部落認同才能接續。

部落會議主灰林枚煌說明公所否決這次會議表決權，是因為不符程序，晉陞應在取得部落意見後，依程序函報公所，再正式召開部落會議。

達仁鄉長陳新輝表示，晉陞若欲召開部落公聽會，應在開議前20天前向公所提出申請，並發函邀集南田部落居民在公所舉行，由公所記錄會議內容，程序才算完備，但可自行召開一般說明會。

陳彥升表示，為表達歉意，農曆春節前會先發放一筆敦親睦鄰金給部落，這次會議屬說明性質，近期會再循正常程序向鄉公所正式申辦部落會議來表決，望能取得村民認同。

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