男大生雨夜騎車自摔丟筆電 警車載他尋回

一名男大生騎機車在南迴山區自摔後遺失筆電背包，森永派出所開出警車載他到屏東草埔派出所領取。（記者黃明堂翻攝）

2020-01-13 19:48:46

［記者黃明堂／台東報導］昨天晚間，南迴森永山區下雨濕冷低溫籠罩，一名騎機車返鄉的男大生，在台9戊線自摔後遺失筆電背包，全身濕透到森永派出所請求警察幫忙，在所長樊永福、警員陳聖緯、曾聖倫熱心協助下順利找回。

大武警察分局表示，昨晚一名全身衣服濕透不斷發抖的男大生，緩步走進森永派出所，用顫抖的聲音向值班警員詢問，｢警察先生請問有人撿到一個筆電及背包嗎？」，所長樊永福見狀立即先請男大生到所內休息，再將全身已經濕透的衣物脫下放進洗衣機脫水，其他員警則迅速到宿舍各自拿自己乾淨的衣褲及外套借男大生穿著保暖避免失溫。

員警詢問詳細經過後得知，家住台東市區的張姓男大生，目前就讀高雄某大學，因學校放寒假，12日傍晚獨自一人騎機車從高雄出發欲返回台東，不料進入台9線屏東山區後，天空突然下起雨，張男經過屏東草埔往台9戊線後，因道路濕滑，不慎自摔，起身檢查機車所幸無大礙，身體也無受傷，繼續前行，後來驚覺隨身的電腦背包不見了！返回事故地點尋找筆電，但始終遍尋不著，無奈只好騎到森永派出所詢問，有沒有人撿到筆電背包。

值班員警立即致電屏東縣警察局枋寮分局草埔派出所，詢問有無民眾拾獲筆電背包，在得知草埔派出所有受理筆電背包拾得物案後，張男才如釋重負。

員警們不忍見張男在寒冷的天氣中，又要淋雨騎機車到屏東縣草埔派出所認領遺失物，於是以巡邏車搭載張男前往，對於員警們能及時給予協助，並發揮人飢己飢、人溺己溺之貼心舉動，頓時讓張男充滿溫暖，離開派出所時更不忘向所有員警道謝。

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