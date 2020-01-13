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排隊名店恐在春節造成塞車 台東警要求業者派員工疏導

台東縣警局今天召開春節交管疏導工作協調會。（記者黃明堂翻攝）

台東縣警局今天召開春節交管疏導工作協調會。（記者黃明堂翻攝）

2020-01-13 18:53:25

［記者黃明堂／台東報導］台東縣警局與相關交通單位擬訂春節期間交管疏導管制計畫，除警方管制疏導，也希望知名店家視交通狀況派出員工協助交通疏導，並請施工單位於春節期間停工，以及做好警告與夜間照明設施。

台東縣警局今邀集各相關單位召開交通疏導協調會，由警局副局長吳燕山主持，並制訂23日到29日相關交通維護及疏導管制措施。

在公路方面，南橫公路因受到88風災造成多處道路坍方、橋樑受損嚴重，將分段管制大型客車及大型貨車通行，向陽至埡口路段道路暫時封閉、利稻至向陽路段限9人座以下小客車及3.5噸以上小貨車車通行、六口溫泉時段性戒護通行。

台九線南迴公路金崙至壽卡段在春節期間每日上午9時至12時及16時至19時兩時段，禁止砂石車由台東往高雄行駛。

因應年節購物人潮，22至24日上午6時至下午18時，台東市中央市場周邊與鄰近中山路、正氣路及光明路等各路段，實施道路管制，雙邊禁止小型車以上進入，但機車可進入依序停放。

針對知本溫泉、小野柳、鯉魚山、初鹿牧場、三仙台、八仙洞、縱谷地區、南橫沿線及金針山、南迴公路沿線，縣警局已指示各分局主動協調風景區管理單位，妥善規劃停車空間及指示標誌，並請縣府配合協調開放市區公有空地、縣府後院、台東生活美學館，於春節期間提供民眾停車。

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