吃飽睡飽...快跑？利稻小熊脫逃 新年紅包露玄機
［記者黃明堂／台東報導］台東林管處照養的利稻小熊（Litu）在1月2日逃出籠舍，至今尋覓無著；有趣的是，台東林管處在牠脫逃前，以牠設計「事事如意」的新年紅包袋，4顆柿子讓牠看起來像裝了4個輪子，一跑就不見了，收到紅包袋的人打趣說：紅包袋有玄機！
今年1月2日Litu脫逃後，台東林管處立即啟動誘捕機制，同設置8處誘捕籠陷阱，佈設8處蜂蜜、氣味劑、誘餌，並架設17台紅外線自動相機，24小時全天候排班監控。還出動空拍無人機，以高空熱感應成像儀協助偵搜Litu出沒動態。但至今都未尋獲蛛絲馬跡。
台東林管處去年先後照養了廣原小熊Mulas（姆拉斯），及利稻小熊Litu，都有萌樣，特別以這2隻熊各別設計了2020新春紅包袋。Mulas與台東火刺木搭配，設計出「熊福氣」的開心圖案，Litu則是與青剛櫟搭配設計出「呷熊甜」，另與台東柿搭配，設計出「睏熊飽、事事如意」圖案。
紅包袋中的Litu仰頭呼呼大睡，下方還裝了4顆柿子。有民眾說，這只紅包袋透露玄機，4顆柿子看起來就像熊裝了4個輪子，睡飽飽，體力足，衝破鐵籠，最快速度逃掉了，果然吃飽睡飽「事事如意」！