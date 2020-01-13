南迴新路段通車20天 這個路標考倒了一堆駕駛人

南迴隧道南口的草埔路口因新舊台9線交會有5車道，駕駛人辨識不易，更多「外二車道專用」路標困惑。（記者黃明堂攝）

2020-01-13 11:02:16

［記者黃明堂／台東報導］「外二車道專用」這個新路標令不少行駛南迴公路新路段的駕駛人一頭霧水，出隧道到草埔路口，不知該如何遵循燈號。駕駛人擔心，若不及早改善，恐在春節造成交通混亂。

草埔隧道於上月23日通車，從第一天開始，就有用路人出隧道後被草埔路口的燈號困惑了，從隧道出來的駕駛人認為南下車道只有兩個車道，但燈號卻有「內車道專用」、「外二車道專用」兩組，紅綠燈號不同；從路肩起算第二車道的駕駛人，都認為自己走在「內車道」，導致紅燈該停卻往前走，或綠燈該走卻傻傻的等紅燈。

原來，草埔因逢台9線及舊台9線交會，南下共有3個車道，隧道出來經過新的草埔橋有兩道，舊台9出來經過草埔社區也有一道南下，在草埔路口交會。

公路總局接獲民眾反映後，緊急將「內車道專用」的路標」改為「草埔社區專用」，但也未完全讓駕駛人清楚遵循，對於草埔路況不清的人，仍然無法馬上理解，對「外二車道」名稱也難理解。

此外，路口有草埔社區專用的迴轉標示，車道卻都劃直行箭頭，該如何迴轉，駕駛人也一頭霧水，且迴轉後，也可能逆向誤入舊台9線南下車道。

經台東縣議員黃治維反映，公路總局回覆說，路口南向目前設計3車道，內側車道係供舊台9線草埔市區過來的車輛通行，中間車道及外側車道則供草埔橋過來的車輛通行，內側車道及中間車道設置「禁止變換車道線」及「交通桿」區隔。因內側車道有右轉需求，為避免右轉車與直行車衝突，將內側車道及中、外側採號誌輪放管制，民眾反映附牌標示不清部分，經檢討可將號誌附牌改為內側「舊台9線（可用路線編號標示）專用」、外側「草埔橋專用」改善。

不過，有民眾認為，如果不是在地人，不見得會知道「草埔橋」，最後是將外二車道改為「隧道專用」，較容易辨識。

南迴隧道南口的草埔路口因新舊台9線交會有5車道，駕駛人辨識不易，更多「外二車道專用」路標困惑。（記者黃明堂攝）

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