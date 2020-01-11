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台東立委國民黨張志明宣布敗選 祝賀劉櫂豪連任

台東立委選舉國民黨候選人張志明晚間6點半自行宣布敗選。（記者黃明堂攝）

台東立委選舉國民黨候選人張志明晚間6點半自行宣布敗選。（記者黃明堂攝）

2020-01-11 18:35:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台東立委選舉開票過程，競選連任的民進黨劉櫂豪一路領先，居第2的國民黨張志明6點半自行宣布敗選，祝賀劉櫂豪當選。

台東共4位候選人，國民黨張志明票數居第2，總部開票過程氣氛低迷。反觀劉櫂豪幾乎在各開票所都領先，士氣如虹。

張志明在晚間6點半與縣長饒慶鈴共同抵達競選總部，宣布敗選，感謝選民支持。

台東立委選舉國民黨候選人張志明晚間6點半自行宣布敗選。（記者黃明堂攝）

台東立委選舉國民黨候選人張志明晚間6點半自行宣布敗選。（記者黃明堂攝）

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