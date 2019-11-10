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AI機器人當小老師 教知本書屋孩子認識氣候變遷

台東縣環保局在知本書屋展示區域降溫節電成果，智能學習機器人表演舞蹈。（記者黃明堂翻攝）

台東縣環保局在知本書屋展示區域降溫節電成果，智能學習機器人表演舞蹈。（記者黃明堂翻攝）

2019-11-10 22:25:06

［記者黃明堂／台東報導］台東縣環保局結合企業，今天在知本書屋展示區域降溫的節電成果，並由科技公司贈送智能學習機器人，讓機器人教導孩子們氣候變遷的相關知識。

環保局在知本書屋辦理精靈綠美舞書屋活動，安排知本國小原舞隊的表演，及機器人表演跳舞及歡笑，香港商女媧創造公司台灣分公司及方達科技公司致贈凱比機器人2台給孩子的書屋，縣長饒慶鈴致贈感謝狀給企業及志工。

饒慶鈴表示，為減緩氣候變遷帶來的環境影響，透過環保局在6個社區關懷據點、6個文健站、4個孩子的書屋等照護資源，推動區域降溫措施行動，進行一系列的節能美化行動，兼顧美觀與調適的機能，達到減少能源、節能減碳的目的。

環保局今年共推動28處社區及部落一同參與改善，有綠廊營造、綠牆植生、植生袋綠屋頂、魚菜共生、屋頂仿生菜畦、屋頂紅磚及外牆竹柵欄隔熱、加裝隔熱網等多元措施。

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