台東收冬祭飯桶王首場初賽 冠軍吃掉3斤米飯

台東飯桶王初賽。（台東縣政府提供）

2019-11-10 20:59:29

［記者黃明堂／台東報導］台東好米收冬祭系列活動「厚食當好第2屆愛吃飯桶王大賽」首場初賽，29位各路好手在客家學堂競爭，游姓台東市民以吃了近3斤的好成績勇奪初賽冠軍，將與其他入圍者，晉級11月23日的決賽，搶奪1年份「台東好米長期飯票」。

台東縣府民政處說，11月17日在台東縣客家文化園區還有一場縱谷區初賽，歡迎愛吃飯的大胃王高手，踴躍報名參加。

面對一大桶壽司飯，參賽者們各個卯足了勁，有的準備水、有的配豆腐乳、有的直接成飯糰放入口中，在日式老建築的迴廊，大口吃著壽司飯。

來自南王的3位余姓姐妹花同時參加，身形輕瘦，食量驚人，其中1人入圍前10名；有去年落敗者今年捲土重來，也有遠從高雄來參加以及父子檔、夫妻、同學檔，現場加油聲笑聲不斷，最後由41歲游姓市民奪得冠軍。

政府民政處表示，台東場初賽採用的木桶米飯，由玟玟壽司提供，以池上壽司米為底上面撲滿自家炒的旗魚鬆，匯集台東在地山海好滋味的創意散壽司，美味的醋飯香，讓現場觀賽的民眾，都想嘗一口。

17日縱谷區初賽，將邀請剛獲台灣炒飯王東區冠軍的池農田媽媽養生美食餐坊，祭出特色冠軍炒飯款待參賽者，有興趣參加的鄉親朋友可以上粉絲專頁或電話報名。

台東飯桶王初賽冠軍得主。（台東縣政府提供）

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