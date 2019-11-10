大獎當誘因 捐血中心憂挽袖者隱匿病史、旅遊史

南市名人獅子會10日辦捐血活動，募得1003袋熱血。（記者王俊忠攝）

2019-11-10 20:52:52

〔記者王俊忠／台南報導〕對於民間社團或企業辦捐血活動常砸重金買高價液晶電視、冰箱等家電、3C產品或餐券當摸彩、回饋大獎，以吸引民眾上門挽袖。台南捐血中心人員坦言，有民眾會衝著大獎來捐血，卻隱匿到疫區國家的旅遊史或有愛滋病空窗期的高風險群，希望每位愛心捐血者都能對自己病歷誠實以告。

台南捐血中心企劃人員陳依純表示，曾有飯店以餐券作獎勵，來捐血就送餐券，有女子衝著餐券來捐血，體檢詢問時，女方自述近期曾到越南，因越南是茲卡病毒疫區，當下，捐血人員表明須列管，當次不能捐血。該女反倒抗議說，如不講有去過越南，就可以捐血。為求安全捐血，護理人員仍不同意該女子捐血。

此外，最令人擔心的是愛滋病空窗期的患者，陳伊純說，南捐人員會詢問捐血者有無不安全的性行為？如當事人不說實話，捐血中心防不勝防，希望少數為了摸彩大獎捐血的民眾，能在捐血之前對護理人員坦白相關病史、旅遊史，不要讓愛心捐血出現安全隱憂。

南捐也希望各協辦捐血活動的社團或企業不必刻意以大獎作為吸引民眾上門捐血的誘因，可把大獎分散成更多普獎；或是節省經費，多辦1次捐血，讓捐血民眾能獲得實惠、有意義的回饋禮。

20年來每年辦捐血活動的南市名人獅子會，10日舉行年度捐血活動，迄下午5點結束、主場募得1003袋熱血，累計21年來，名人獅子會已為南捐募得2萬6千多袋血。

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