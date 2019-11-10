力拚台東焚化廠不啟用 東海社區朝零垃圾目標細部分類回收

台東市東海國宅設置零垃圾資源回收站。（記者黃明堂攝）

2019-11-10 15:14:24

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府預定2022年啟用焚化廠，但面臨阻力，除立法院凍結5000萬預算，鄰廠的東海國宅社區也展開細分類資源回收行動，希望讓政府看到零垃圾非不可能的目標，盼扭轉啟用政策。

位於豐榮里太平溪旁的東海國宅距焚化廠直線距離約1.5公里，雖然非緊鄰，但居民仍擔心空污落塵，對啟用焚化廠相當反對，決定落實資源回收來扭轉政府的垃圾政策。

台東大學教授劉炯錫既是環盟台東分會成員，也是東海國宅住戶，將環盟及管委會合作，推動細部資源回收，將原本只有資源回收、廚餘及垃圾3項分類，擴充為20多項分類，不同材質的紙類、塑膠、金屬都分門別類，並設二手物區，讓堪用品讓人自由取用，最後才是垃圾。

劉炯錫說，細分類之後，資源品身價馬上不一樣。市公所的資源垃圾是以每公斤1角外標給廠商，但細分類之後，鋁罐1公斤高達18元，其它依材質不同有數元不等價值，有些像玻璃瓶之類，雖然賣不到錢，但送進政府的回收系統，仍可進行再利用。

劉炯錫說，社區垃圾是每2天收運1次，以往每次都是四大子車爆滿，現在至少減掉一半。雖然最終還是有垃圾，但已經朝零垃圾跨進一大步。

東海國宅住戶有350戶，除了幹部成為回收志工，也有不少家長帶著小朋友來動手做回收，樂齡大學的老人們也由台東環盟召集人李偉俊帶來觀摩，希望向其它社區推廣。

劉炯錫說，環保署要補助台東4.2億來啟用焚化廠，這筆錢如果拿來全縣設置600個資源回收站綽綽有餘，垃圾減掉了，根本不需要焚化廠。

台東大學教授劉炯錫（右）在自己住的東海國宅推動零垃圾分類。（記者黃明堂攝）

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