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台東女中校長校慶致詞只2句 學生尖叫高喊「這就對了」

台東女中今天校暨運動大會，校長王垠致詞只講了「天地有大美而不言」、「見證運動之美。」2句共14個字，搏得全場熱烈掌聲！ （記者黃明堂翻攝）

台東女中今天校暨運動大會，校長王垠致詞只講了「天地有大美而不言」、「見證運動之美。」2句共14個字，搏得全場熱烈掌聲！ （記者黃明堂翻攝）

2019-11-09 19:45:03

〔記者黃明堂／台東報導〕致詞又臭又長惹人嫌，國立台東女中今天校暨運動大會，校長王垠致詞只講了「天地有大美而不言」、「見證運動之美。」2句共14個字，搏得全場熱烈掌聲，女同學們尖叫拍手喊「這就對了」！

台東女子高級中學今天舉行第79屆校慶運動大會，每一年的重頭戲都是班級創意造型進場，學生發揮創意裝扮，展現活潑的一面，每個班級絞盡腦汁，載歌載舞，都是最吸睛的隊伍。

各項運動競技項目，經過1個月的會外比賽，今天進入決賽，每個隊伍和個人無不卯足全力。此外儀隊、管樂團、熱音社、熱舞社的精采演出也展現學生辛勤練習的成果。

今年的校長致詞也很精彩，校長王垠只說「天地有大美而不言」、「見證運動之美。」2句話，台下的女學生頓時尖叫，拍手高喊「校長，這就對了」。王垠說，他有聽到學生希望他不要太多話，因此簡短說。校長都這麼短了，跟在後面致詞的來賓，也都簡短的預祝校慶圓滿成功。

台東女中校慶，各班創意進場。（記者黃明堂翻攝）

台東女中校慶，各班創意進場。（記者黃明堂翻攝）

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