台東縣小英姐妹會成立 陳菊籲挺蔡英文連任、延續長照

總統府秘書長陳菊今天到台東呼籲婦女及新住民姐妹力挺蔡英文連任總統，延續長照政策。（記者黃明堂攝）

2019-11-09 19:56:51

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣小英姐妹會暨新住民姐妹會今天成立，總統府秘書長陳菊到場呼籲姐妹們力挺總統蔡英文及立委劉櫂豪連任，延續國家照顧老人的長照政策。

成立大會在娜路彎大酒店舉行，數百位婦女及新住民姐妹到場相挺。陳菊說，當女人的，一輩子都在照顧家人，照顧子女、丈夫還有長輩，但到自己老了，常覺得很孤單。蔡英文總統的長照政策，讓國家來承擔更多照顧老人的責任。

陳菊說，原本政府的長照預算只有40億，但今年增加10倍，達到400億，讓占台灣人口15％的老年人，可以有老年同伴一起聊天，感覺不孤單，也更有尊嚴。

陳菊也說，蔡英文有客家血統，也有1/4原住民血統，集合河洛、客家及原住民於一身，台灣過去都沒有原住民及客家人當總統，但在小英身上都有了，她是帶領台灣社會走向多元社會的最好領導者。

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