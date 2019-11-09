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總統吃泡麵！劉櫂豪訴說蔡英文出訪馬紹爾小故事

立委劉櫂豪今天訴說總統蔡英文出訪馬紹爾群島吃泡麵的故事。（記者黃明堂攝）

立委劉櫂豪今天訴說總統蔡英文出訪馬紹爾群島吃泡麵的故事。（記者黃明堂攝）

2019-11-09 19:00:00

［記者黃明堂／台東報導］台東縣小英姐妹會暨新住民姐妹會今天成立，立委劉櫂豪爆料總統蔡英文出訪馬紹爾時，邊吃泡麵邊看資料，令原本晉見總統要說要談30分鐘的他，只能說句「總統加油」！

劉櫂豪說，他遇到總統蔡英文當面說話的機會不多，今年3月他陪總統蔡英文出訪馬紹爾群島，好不容易被總統秘書告知，總統有30分鐘的空檔可以接見他，他很高興，準備了很多要爭取的事項要當面說，但他一推開房間，卻見總統竟然在吃泡麵。

劉櫂豪說，總統邊吃泡麵，邊看氣候變遷資料及講稿，一邊還準要要聽他說話，但看到總統為外交拚到這樣子，他語塞，只說一句「總統加油」！

劉櫂豪向在場的姐妹們說，雖然馬紹爾是小國，但總統很清楚台灣的處境，在要珍惜與世界連結的機會，吃泡麵也都在想著拚外交，在維護台灣主權的這條路上，她既溫柔又堅定，希望姐妹們及兄弟們一起做總統的後盾，不要讓他孤單，讓蔡英文帶領台灣主權一步步向前走。

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