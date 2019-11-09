檢察長化身「法科太太」 向民眾宣導反賄選

台東地檢署檢察長張曉雯化身「法科太太」，在臉書直播反賄選。 （記者黃明堂翻攝）

2019-11-09 15:04:51

［記者黃明堂／台東報導］選舉時節腳步接近，台東出現了「法科太太」，她是地檢署檢察長張曉雯，與正聲電台台東台合作在臉書直播，以輕鬆幽默方式民眾互動教大家反賄、防賄及協查賄。

張曉雯首先針對民眾可能把候選人或樁腳送禮物認為是禮尚往而加以收受的問題加以解析，告訴民眾如果有人基於影響選舉意圖而送，就有進行買票的可能性，如果基於人情壓力收受，恐怕會觸犯選罷法買票、賣票罪。尤其賄選與貪污常常是一體兩面，選前大灑現金買票，選後就可能會假藉各種理由從事不法作為，例如包工程、貪污等違法行為來回收，將對國家社會造成嚴重影響。

張曉雯透過臉書影像直播，接受線上聽眾發問「是否只要禮物價值不要超過30元就可以？」她提醒，以前曾經建議文宣品價格不要超過30元，主要在提醒候選人避免有利用高價值文宣品來收買民之嫌，且法院實務判決認定賄選罪，並沒有所謂市價或行情的絕對標準，仍需視個案情節不同，加以綜合判斷。

「法科太太」也告訴聽眾，賄選買票者最低處3年以上有期徒刑，最重可以判處10年有期徒刑；賄選賣票者最重可以判處3年有期徒刑；並以抓賄五部曲「一接、二保、三打、四訴、五搞定」鼓勵民眾一起抓賄選拿獎金。109年1月11日選舉，檢舉賄選最低獎金50萬元；檢舉總統副總統候選人賄選者最高1500萬元，檢舉立法委員候選人賄選者最高1000萬元。

「法科太太」要全台東好朋友注意，，只要發現有賄選行為，可以撥打免付費檢舉電話0800- 024- 099撥通後按4，也可以撥打台東地檢署檢舉電話089- 361169，或以該專線電話為ID，加入台東地檢署LINE好友，均有專人接受檢舉，而且絕對保密。

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