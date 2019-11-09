台東金馨獎表揚績優志工 頒發158個獎項

台東縣府今天辦第22屆「金馨獎」績優志工頒獎典禮暨志工大會。（記者黃明堂攝）

2019-11-09 13:59:17

［記者黃明堂／台東報導］台東縣府今天舉辦第22屆「金馨獎」績優志工頒獎典禮暨志工大會，縣長饒慶鈴頒獎表揚績優志工及績優志工團隊，其中林溪山、張憲耀獲得志願服務最高榮耀「金駝獎」，文化處志工團則獲得精神總錦標。

饒慶鈴表示，金馨獎表揚從民國86年辦理至今已經22年，縣內志工團隊更從23年前的50隊，增加到今天的193隊，顯示台東人積極參與服務的熱情和愛心，絕不落人後，台東縣是志工大縣，擁有8108位熱心志工，每年更提供近112萬餘小時的服務。

台東縣政府社會處指出，為鼓勵大眾持續投入志願服務工作，發展志願服務的多樣性，今年起縣府與志願服務推廣中心特別推動「志願服務榮譽志工特約商店」，結合在地產業及特色店家提供優惠措施或服務，期待志工投入志願服務獲得心理滿足與成就感外，更有實質的獎勵措施，激發志工服務熱忱及動能。參與特約商店的負責人及代表計38家，今日也蒞臨現場，接受頒發獎狀。

接受表揚的志工及單位共有158個獎項，其中仁愛國小愛心志工團所屬志工張憲耀及榮民服務處榮欣志工服務隊所屬志工林溪山，更榮獲全國第27屆志願服務楷模金駝獎，是全國志工最高榮譽之殊榮；張憲耀投入志工行列足足30年展現驚人毅力、林溪山則是以14年10月共計3萬3326小時的奉獻抱獎。

台東縣長饒慶鈴頒獎給金駝獎得主張憲耀（右）。（記者黃明堂攝）

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