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南迴公路改善揭達仁秘境！首推雙坂單車遊程

達仁鄉土坂部落吊橋。（記者黃明堂翻攝）

達仁鄉土坂部落吊橋。（記者黃明堂翻攝）

2019-11-09 10:51:59

〔記者黃明堂／台東報導〕南迴公路改善工程將於12月20日完工通車，蜿蜒於山區宛如一條巨龍，可望為南迴四鄉帶來新一波觀光人潮，台東縣政府特別規劃南迴巨龍瘋單車–「秘境雙坂遊」單車遊程，希望帶動達仁鄉雙坂及太麻里大溪地區觀光與經濟發展。

縣政府交通及觀光發展處表示，「大溪–土坂–台坂」東68線道路，為橫跨達仁鄉雙坂及太麻里鄉大溪地區的人文景觀自行車道，風景秀麗、山水擁抱、擁有深厚的部落文化，土坂有毛蟹的故鄉美稱，台坂則是「體操界紅葉傳奇」惟因交通不便鮮為人知，南迴改的完成，大大的提供了交通的便利性，方便旅人帶著單車及家人、朋友前來當地觀光。

鄰近土坂及台坂村有瀧溪火車站，目前搭配秋冬補助專案莒光號火車票還有7折優惠，歡迎各地旅客，一遊雙鐵（鐵路+鐵馬）秘境，揭開雙坂神秘面紗，體驗「大溪–土坂–台坂」的自行車行程，優游於台東南迴地區山林及人文之間。

相關旅遊資訊，請洽台坂社區發展協會聯絡電話0905573637熊總幹事，台坂社區發展協會聯絡電話古明哲0932522822，或土坂部落金宿0926261311吳小姐。

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