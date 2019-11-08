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議員質疑焚化廠煙囪不高大 環局：不影響廢氣過濾功效

東縣議員質疑台東焚化廠煙囪不夠高也不夠大，台東縣環保局釋疑，不影響燃燒溫度及廢氣過濾功效。（記者陳賢義攝）

東縣議員質疑台東焚化廠煙囪不夠高也不夠大，台東縣環保局釋疑，不影響燃燒溫度及廢氣過濾功效。（記者陳賢義攝）

2019-11-09 00:17:13

［記者陳賢義／台東報導］台東焚化廠重啟爭議不斷，有縣議員在議會總質詢時提出台東的煙囪不夠高也不夠大的質疑，恐影響民眾健康，台東縣環保局表示，焚化廠的廢氣排放主要是依賴污染防治設備的效能，並非煙囪的高度，不會影響燃燒溫度及廢氣過濾功效。

台東焚化廠重啟案雖在9月經縣議會表決通過，但後續仍傳異論。台東縣長饒慶鈴表示，就是因為在乎縣民健康，才不能繼續放任垃圾持續堆積，造成環境衛生及傳染病問題，啟用焚化廠是縣府綜合評估後最適切的選擇，未來將會引進最新的污染防治技術升級，解決台東縣的垃圾問題。

環保局長謝清泉表示，其他縣市焚化廠煙囪看起來較大是因為把煙囪外部包覆，進行外觀彩繪或設置維修爬梯，台東焚化廠煙囪看起來較細，則是未進行外部包覆，但外部有沒有包覆並不影響污染防治能力，煙囪高度主要影響排氣擴散，台東焚化廠煙囪高度55公尺，所在地空曠位於海邊，海陸風對流條件佳，經空氣擴散模式模擬預測，符合空氣品質標準。

焚化廠停爐期間，都持續進行設備維護保養工作，每半年由環保署外聘專家學者至焚化廠進行現地考核，確認系統設備狀況，這次啟用非僅修繕回復原功能，而是更新升級污染防治設備、儀控系統、空氣冷凝器等系統設備後啟用，將大幅提升台東焚化廠未來空氣污染物防治能力、發電能力及系統穩定度，除符合法規標準外，更能優於法規。

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