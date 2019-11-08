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東縣敬老視力專案 籲未配鏡長輩加快腳步

台東縣政府推敬老視力專案，籲符合資格尚未配鏡長輩儘快前往。（記者陳賢義翻攝）

台東縣政府推敬老視力專案，籲符合資格尚未配鏡長輩儘快前往。（記者陳賢義翻攝）

2019-11-08 16:11:19

［記者陳賢義／台東報導］台東縣政府自6月起結合公益團體及眼鏡行推動敬老好視力公益專案，免費提供弱勢長者驗光並贈送老花眼鏡，目前仍有部分長者未完成配鏡，籲手上持有配鏡券但尚未完成配鏡的長輩，儘速前往公益敬老眼鏡行完成配鏡。

縣社會處長曹劍秋表示，公益專案首先服務65歲以上低收入戶及中低收入戶的長者，以及領有中低收入老人生活津貼的長輩，合計約,850名，扣除不適宜配戴、特殊情形或籍在人不在，大約有1500名左右，專案推出至本月初，已配鏡近700人，距離預估8成目標仍距離。

與縣府合作的公益敬老眼鏡行大都集中在台東市區，顧及偏鄉長輩，八至十月規劃了縱谷、海岸、南迴三場次的現場服務。曹劍秋表示，10月中旬至今，志工逐一電聯未配鏡長者，目前1000人中已聯絡到了650名，部分人回應無需求，有人表示時間尚早，也有人指稱遺失配鏡券，志工告知補單程序和方法，鼓勵前往。

目前11家台東縣公益敬老眼鏡行，包括台東市太陽堂眼鏡、姜姜驗光所、看見驗光所台東店、宏明鐘錶眼鏡公司、仁愛眼鏡行、寶島眼鏡中華店、蘋果眼鏡、精光堂鐘錶眼鏡行、樹人驗光所、景生眼鏡，及關山鎮榮成驗光所，歡迎符合資格的長輩儘速配鏡。

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