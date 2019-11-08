立冬補身怎麼補 人蔘補氣、紅棗補血

台東榮院中醫師顏慶仁解說「立冬」進補可搭配的中藥食材。（記者陳賢義翻攝）

2019-11-08 14:26:50

［記者陳賢義／台東報導］時序入冬，今為24節氣中是代表冬季的起頭「立冬」，俗諺說「立冬補冬，補嘴空」，民眾都有補冬習慣，台北榮民總醫院台東分院傳統醫學科中醫師顏慶仁舉辦中醫食補講座，教導民眾如何在立冬進行食補，讓身體能更強壯的抵禦冬天低溫並預防疾病。

顏慶仁表示，這一節氣的到來是陽氣潛藏，陰氣盛極，草木凋零，蟲獸蟄伏，萬物活動趨向休止的象徵，以冬眠狀態，養精蓄銳，為來春生機勃發預作準備。在台灣，「立冬」有補冬的習慣，民眾可以選擇吃黑色的食材或藥材以補腎，搭配人參、黨蔘或黃耆等食材以補氣；若想補血的話，則可以挑選紅色的食材，如紅棗、當歸跟白芍等進補。

顏慶仁風趣解說，現場民眾常專心聆聽做筆記，院方還貼心準備了藥膳鍋、養生糙米飯及養生茶，讓現場民眾可長知識，還能享用美味食物。顏慶仁表示，中醫不只能治病強身，更能養生，若有相關中醫養生問題，歡迎到院門診詢問。

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