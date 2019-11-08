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南迴山路連續違規橫停拒檢 警方破窗抓人

警方將朱男從自小客內拖拉出，隨即壓制在地上銬。（記者陳賢義翻攝）

警方將朱男從自小客內拖拉出，隨即壓制在地上銬。（記者陳賢義翻攝）

2019-11-08 13:00:31

［記者陳賢義／台東報導］朱姓男子昨日下午駕駛白色自小客車在南迴台9線山路連續違規超車拒攔檢，索性將車子橫停路中，與警對峙半小時，造成南北大塞車，最後警方破窗抓人，訊後，被依公共危險罪移送法辦。

這起破窗抓人事件發生在昨日下午3時30分許，朱男由北往南駕駛自小客車，因連續違規超車，警方示意停車拒攔，朱男索性將車子橫停路中，不論警方如何喝令下車都不肯就範，警民僵持了10餘分鐘後，2名員警開始持警棍破窗，但奮力敲擊多下，車窗絲毫未損，隨後有民眾下車出借拔釘器，警方才從駕駛座破窗拖拉出朱男，壓制上銬。

朱男就逮後，由於駕車屬感應式無鑰匙，下車圍觀群眾一度幫忙推車，拖延數分鐘，警方才從朱男口袋起出感應器，將違停車輛開到路邊，恢後雙向通車。「駕駛會不會是角頭？車內有沒槍？2名警察好危險」，赫見的民眾擔憂員警安全，將整個對峙畫面攝錄PO網，所幸平安落幕。

大武警分局第四組組長詹勳昌表示，朱姓男子駕駛自小客車在南迴公路連續違規超車，巡邏員警鳴笛示意停車受檢，駕駛竟將車橫停路中拒檢，導致南迴公路雙向車流受阻，經員警破窗抓人才恢復雙向通車，偵詢後依違反刑法公共危險罪移送台東地檢署偵辦。

朱男將駕車橫停路中，任憑警方如何喝令下車受檢都不肯就範。（記者陳賢義翻攝）

朱男將駕車橫停路中，任憑警方如何喝令下車受檢都不肯就範。（記者陳賢義翻攝）

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