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台東長濱釣客落海 消防人員搏浪救起

消防人員駕駛救生艇搏浪救起落海釣客。（記者陳賢義翻攝）

消防人員駕駛救生艇搏浪救起落海釣客。（記者陳賢義翻攝）

2019-11-08 10:57:20

［記者陳賢義／台東報導］台東縣長濱鄉烏石鼻漁港附近海域，今日上午傳釣客落海意外，1名男性釣客遭海浪打落海後，被洋流帶離岸邊約200公尺遠處，所幸有穿著救生衣，台東縣消防局據報馳援，搏浪救起，釣客無礙。

這起意外發生在上午7時左右，2名釣客前往烏石鼻漁港附近海域礁石區釣魚，其中1人遭海浪打落海後被洋流帶離岸邊約200公尺遠處，縣消防局據報，立刻派遣長濱消防分隊及成功大隊出動人、車、救生艇並攜帶水域救生器材前往搶救。

消防人員到達現場展開搜救，7時54分長濱消防分隊駕駛救生艇船，將落海釣客拉起至救生艇上，生命徵象穩定。去年12月間同處海域也發生一起釣客落海失蹤案件，台東縣消防局在呼籲民眾享受釣魚樂趣之餘，務必要注意自身安全，穿上「救生衣」就是多了一層防護。

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