檢測血糖血壓 鹿野寶華山慈惠堂、關慈宣導「預防重於治療」

鹿野鄉寶華山慈惠堂與關山慈濟醫院聯合義診，吸引許多民眾前來關心自己的健康。（記者陳賢義攝）

2019-11-08 10:25:38

［記者陳賢義／台東報導］11月14日是「聯合國糖尿病日」也是台東鹿野鄉「寶華山慈惠堂」的堂慶月，今天上午慈惠堂聯合關山慈濟醫院舉辦血壓、血糖檢測義診；慈惠堂主委徐建東表示，鄉下民眾對於三高易漠視，直至身體出狀況了才知道求醫，望能藉由健檢和宣導扎根「預防重於治療」觀念。

老人家欠缺健保概念，年輕人自視身體康健，縱谷地許多糖尿病患者往往都是在身體出現異樣後，才趕緊求醫看診，結果不是得長期服藥，更嚴重者就是要洗腎，日常生活直接受影響。建堂63年的慈惠堂近年來都與關慈聯合舉辦檢測義診，目的就要讓後山民眾也要懂得保健。

徐建東表示，民眾透過檢測結果發現異常或偏高可以迅速求醫找回健康，關慈今年也開辦洗腎服務，讓患者不用再舟車勞頓前往市區或花蓮，大大改善個人和家庭的生活品質，但還是希望患者從根本飲食和重視自己做起。

關慈表示，其實糖尿病患者和一般人一樣可以「均衡飲食」，只要根據營養師或醫生的建議，均衡攝取每種食物，並配合控制份量及按時用藥，就能有效控制血糖。

65歲的謝耿弘清早運動後就來參加血壓血糖的檢測，除了血壓有些偏高外，血糖還在標準值內。謝耿弘說，年輕時有血壓高的狀況，近年來培養運動的習慣加上正確飲食，身體還算不錯，希望維持現狀讓老年生活還能健康「趴趴走」。

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