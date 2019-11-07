獨家》南迴列車乘客癲癇發作 消防美眉靠專業穩住全車獲大讚

楊姓女消防隊員為車內癲癇乘客第一時間緊急處置。（記者黃明堂攝）

2019-11-07 19:15:22

［記者黃明堂／台東報導］日前傳出有「怕火」的消防隊女隊員，但一馬當先搶救人命的女消防員大有人在！1位訓練有素、熱血心腸的女消防隊員，今天在南迴列車上，就得全車讚賞！

南迴鐵路莒光號列車今天下午有乘客癲癇發作，全車驚慌不知所措，1位年輕女生從容處置，並說「我是消防隊員」，讓大家安心，原來她是花蓮消防局新秀分隊隊員，發揮高度專業，令乘客讚賞。

今天下午707車次從高雄開往台東的莒光號列車，從屏東進入山區朝大武方向行駛時，1位女生從座位上伸頭，極度驚嚇到發不出聲的面容，吸引其他乘客注意，原來鄰座1位青年全身劇烈抖動，瞳孔放大。

斜前方座位1位女生聽到有人呼救，立刻跟同座的男士奔到患者前，判斷是癲癇，把他肩膀壓制在座位上，穩定頭部，保持呼吸道暢通。

此刻列車正在隧道內疾駛，手機無訊號，莒光號舊式車廂也無緊急求救系統，有乘客奔向其它車廂，找到列車長，並廣播尋求車內醫護人員，結果有位放射科的護士也趕來協助。

列車長已緊急通報消防隊到下一站大武站接應，但還有10多分鐘車程，這2位消防隊員持續做穩定患者的動作，並詢問相關病史，待大武站一到，兩人一前一後將患者抬下車，並轉知抵達月台的大武消防隊救護人員患者的相關資訊，以利後續急救判斷。

在順利完成救援後，列車長特別向2位男女道謝，詢問得知他們是花蓮消防局新秀分隊的消防隊員，都姓楊。楊女說，她本來就是從事救護任務，知道癲癇的處置程序，遇到這種情況，最重要的是保持呼吸道暢通，一般認為癲癇發作最怕咬舌頭，所以會塞湯匙等異物以防咬舌，這是錯誤的，一旦異物卡進呼吸道，反而會有嚴重後果。

這位年輕的女生，成了列車緊急狀況的穩定力量，讓全車乘客看到她的善心之美，也讚揚消防隊員果然訓練有素！列車長也說：「幸好有妳」！

花蓮消防局新秀分隊楊姓女隊員今天坐南迴列車途中，巧遇乘客癲癇發作，高度專業處置。（記者黃明堂攝）

花蓮消防局新秀分隊楊姓女隊員（彎腰者）及楊姓男隊員將癲癇患者抬至月台，進行後續處置，等待救護人員接手。（記者黃明堂攝）

花蓮消防局新秀分隊楊姓女隊員（彎腰者）及楊姓男隊員將癲癇患者抬至月台，進行後續處置，等待救護人員接手。（記者黃明堂攝）

這列南迴莒光號列車有乘客癲癇發作，停靠大武站等待救護車，幸好車內有消防隊員緊急處置。（記者黃明堂攝）

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