新舖柏油無預警開挖埋自來水管 挨轟錢太多

新鋪設的柏油路被開挖橫切路面，寬約30公分，比原來的路面略低，開車行經會有明顯跳動，中間黃色的分隔線也未重新漆上。（記者陳賢義攝）

2019-11-07 13:59:20

［記者陳賢義／台東報導］台9線縱谷線人車熙攘往來，初鹿段舖設完成的柏路無預警被開挖埋設自來水管，民眾PO文砲轟重要省道開挖為何沒管制，且與地方協調及告知，令人傻眼； 公路總局台東工務段長李秉仁表示，一般民生用電、用水、通訊提出需求均會許可，不受3年管制；自來水公司則表示，民生用水不能等，必須優先處理。

初路段是在10月動工進行柏油路面刨除及重舖，完工後路面即平坦又美觀，未料不到1個月，施工單位就由公路總局台東工務段換成自來水公司，在未事先與地方協調的情況，即開挖埋管，交通的不便加上空污及生活品質的驟降，惹來民眾怨聲載道，質疑為何不在舖設前施工，好不容易重新刨除重舖的路面，不到1個月就被開挖，令人氣憤又無言。

但也有民眾持不同的意見，回應目前就是沒有統一管理施工時間，才會造成三步五時就再挖的情況，但民生用水用電不能等，短暫的不便換來日後的便利，忍一下就過了。李秉仁表示，日前就在社群網站看到民眾反映，前往查看是自來水公司挖埋管線。

李秉仁表示，雖然新道路、柏油路面如開發須顪3年，工務單位每年也會招開2次管線埋設會議，讓各單位提出需求，但一般民生用電、用水、通訊提出需求，都會予以通過，不受3年的管制。

台東台灣自來水公司第10區管理處表示，這起工程是由民眾民眾提出民生用水需求，因此優先處理，倘若要等3年才動工，對民眾用水一定會造成困擾，不可能等。

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