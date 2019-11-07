「大米、小米、打獵趣」關山鎮農會獲優質「悠遊農村」評鑑

關山鎮農會「米國學校」設計的遊學課程詢問高，就連外國友人都喜歡。（記者陳賢義翻攝）

2019-11-07 10:28:27

［記者陳賢義／台東報導］引領遊客認識包括海端、關山具有特色的農作小米和關山米，零距離大啖「從產地到餐桌」的美味料理，台東關山鎮農會規劃「大米、小米、打獵趣」旅遊行程，獲農委會水保局「優遊農村」優質評鑑；關山農會總幹事邱美玲表示，「優遊農村」的遊程規劃，讓所有人都能近距離接觸農村風貌和農事生產的各項相關體。

水保局「優遊農村」共選出45條遊程，鼓勵民眾將台灣小鎮、農村走透透，體驗具有在地特色的農村風情，關山鎮農會「大米、小米、打獵趣」雀屏中選，提供遊客交通及體驗場域友善環境，包括洗手間及環境安全等。友善場域的營造，關山鎮農會「米國學校」幾乎全區無障礙的空間規劃，從人到動物都能悠遊自在，更受身障團體青睞，人氣商品「米乖乖」、「米冰淇淋」供不應求，各項「遊學課程」詢問度同樣熱烈。

關山鎮農會表示，獲獎的都是經過評鑑的友善農遊場域。米國學校校長彭衍芳則表示，關山鎮擁有優質的農特產品和在地的熱情，歡迎鄉親規劃遊程用心感受。

遊客在米國學校餐廳大碗公的品嘗在地美食。（記者陳賢義翻攝）

關山鎮農會獲農委會水保局優質「悠遊農村」評鑑。（記者陳賢義翻攝）

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