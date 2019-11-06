台灣之心愛護動物協會 今起到台東展開犬貓絕育

台灣之心愛護動物協會今起到台東展開7場次犬貓絕育。（記者黃明堂翻攝）

2019-11-06 20:22:01

［記者黃明堂／台東報導］為落實犬貓絕育計畫，台灣之心愛護動物協會到台東展開7場次的下鄉犬貓絕育活動，縣長饒慶鈴特別感謝協會出錢又出力，提高偏鄉民眾對犬貓絕育的機會和行動。

協會一行20餘人在獸醫師林雅哲的帶領下，今天在台東市的建農里活動中心辦理犬貓絕育活動；台東縣動物防疫所指出，台灣之心愛護動物協會一直協助台東偏鄉犬貓絕育，今年4月該協會就透過民間募集資金的方式，到大武、金崙、東河、鹿野、卑南各個鄉的村里，完成犬貓絕育達488隻。這次已經第3度到台東。

饒慶鈴說，在零撲殺政策通過後，流浪貓狗問題相當嚴重，雖然縣府大力提倡以領養代替購買，但仍遠不及犬貓生育的速度，目前只有針對流浪犬貓絕育是不夠的，我們希望飼養的犬貓也可以絕育，特別謝謝HOTAC透過民間募款來支應經費。

農業處統計，全縣犬貓絕育數量：105年有3397隻、106年有3472隻、107年有4071隻，今年的節育數字截至9月底已有2835隻。縣府團隊很積極在落實犬貓絕育計畫，市區的民眾可以就近到動物醫院為犬貓絕育，流浪犬貓由台東縣動物防疫所負責，偏遠鄉鎮則由HOTAC義務協助。

農業處表示，這次節育活動8日將在成功鎮的三民里活動中心、9日在東河鄉活動中心、10日在長濱鄉老人會館、12日在延平鄉桃源村活動中心、13日在關山鎮德高活動中心，歡迎民眾多加利用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法