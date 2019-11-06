台東新生科技中心在新生國中揭牌 縣長盼提升科技教育

台東新生科技中心今天在新生國中成立，展示學生科技教育成果。（記者黃明堂攝）

2019-11-06 19:58:28

［記者黃明堂／台東報導］因應新課綱上路，提台東縣教育處在新生國中成立新生科技中心，正式對外營運。縣長饒慶鈴希望能提昇台東整體的科技教育，校長林銘欽則盼培育出「比爾蓋茲」。

新生科技中心服務區範圍涵蓋台東市、南迴線及離島之國中小學校，有科技學習需求的學校可向中心申請中心實地體驗或借用設備，並由中心安排推廣課程。

縣政府教育處指出，科技中心推廣內容第一項主軸為研發課程的推廣，由新生國中擔任台東縣科技輔導團與科技前導學校之經驗，已研發數10套國中小資訊科技與生活科技課程，未來將會推展到縣內各校，培養學生願意動手嘗試解決與創新的習慣。

第二項主軸則是場地與設備的共享，運用教育部國教署及縣府的補助經費，科技中心內建置了適合多元化的科技學習的環境，也歡迎縣內學生來進行參訪與體驗。

第三項主軸是辦理縣內科技領域師資的增能，以精進新課綱科技領域教學品質，培養學生跨域整合的能力，讓台東的學生能在科技領域學習有卓越的成果與表現。

今天開幕活動的展示，展現各行動學習計畫學校與科技中心的推展的亮點，包含了虛擬實境（VR）體驗、智慧機器人運用、自走車程式語言教學、四軸飛行器體驗、馬克杯轉印體驗、數位平板教學媒體認識、木工手做體驗、浮球玩創意等，多元豐富的學習成果。

台東縣長饒慶鈴（左）參觀台東新生科技中心。（記者黃明堂攝）

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