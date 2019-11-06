看見後山的需要 放射腫瘤專家鄭鴻鈞進駐東基

看見後山的需要，東基首位放射腫瘤專家鄭鴻鈞進駐。（記者陳賢義攝）

2019-11-06 19:16:35

［記者陳賢義／台東報導］台東基督教醫院癌症醫療大樓工程進入最後階段，北市和信治癌中心醫院協助「縮短治癌之路」，院內放射腫瘤科主任鄭鴻鈞本月起進駐東基，擔任東基癌症中心副院長，開設放射腫瘤科、腫瘤內科門診，協助整合既有的癌症預防宣導及篩檢、治療與照護、安寧緩和醫療、長期追蹤，今日下午首度看診。

鄭鴻鈞說，一次單車花東行，看見創意與廚藝極佳的廚師頻嚼檳榔，看著他走在導致癌症的路上，自己卻無能為力，帶來極大震撼。順道走訪東基，得知台東癌症病人有一半以上要到縣外的地方治療，標準化死亡率高居全國第一，萌生「如何把台東癌症標準化死亡率降低」的想法。台東需要有經驗的醫師，若能在執業生涯最高峰、成熟階段，把降低台東縣癌症標準化死亡率做為人生重要目標，很有意義。

鄭鴻鈞說，幾度走訪台東，看見位於偏鄉的達仁鄉台坂國小體操隊在有限資源下，屢拿大獎，許多隊員長大後，在台灣體操國手中佔有一席之地；關山聖十字架療養院多位外籍修女，年輕時遠渡重洋到資源匱乏的台灣後山，細心照料重癱臥床者超過半世紀，兩者都說明著「只要有決心、願意做，就會成功。」因而決定來到東基。

鄭鴻鈞表示，不論前端癌症篩檢、治療後長期追蹤的標準作業流程，皆須資源整合，更需人力與人才，無法全賴醫師完成，期盼更多有志者加入，一起為縮短台東民眾的治癌之路而努力。

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