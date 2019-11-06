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重啟焚化廠預算遭立院凍結 台東縣府擬北上溝通

台東焚化廠（見圖）重啟預算遭立院凍結，台東縣環保局憂心影響焚化廠修繕升級期程。（記者陳賢義攝）

台東焚化廠（見圖）重啟預算遭立院凍結，台東縣環保局憂心影響焚化廠修繕升級期程。（記者陳賢義攝）

2019-11-06 17:26:07

［記者陳賢義／台東報導］立院法院社會福利及衛生環境委員會今審查109年度中央政府總預算關於行政院環境保護署主管預算（公務預算）案，立委林淑芬憂心焚化爐啟用後，西部垃圾及事業廢棄物會進入台東，委員會決議凍結5000萬元，台東縣環保局憂心影響焚化廠修繕升級的期程，將向環保署詢問與了解，期盼立委能理解台東處理垃圾的困境與迫切需求。

台東焚化廠竣工14年至今未啟用， 台東縣議會9月4日通過重啟台東焚化廠預算5.6億元，環保署力挺編列4.2億元補助台東縣政府。台東縣環保局長謝清泉中午接獲環保署通知預算遭凍結，即商請環保署再與林淑芬溝通，說明台東垃圾處理的困境。

謝清泉表示，有關立法院今天凍結環保署5千萬元預算，是否影響焚化廠修繕升級的期程，會再與環保署了解，但希望立委能理解台東處理垃圾的困境與迫切需求，也希望環保署繼續支持台東焚化廠升級啟用，能夠依原訂期程進行，有必要時會北上與立委溝通。

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