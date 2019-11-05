假認養真虐殺？台東男子領養20多隻貓狗行蹤不明

從曾男家中救出的小貓。（記者黃明堂翻攝）

2019-11-05 21:23:05

［記者黃明堂／台東報導］假認養、真虐殺？在台東市租屋的曾姓男子近來向多人陸續認養了20多隻貓和狗，但被動保人士察覺有異，造訪他家只見2隻貓及1隻狗，及1隻死狗，其餘下落不明，曾男也說不清狗貓去處。動保人士懷疑有虐殺貓狗情形，向警方報案處理中。

台東想望家園愛護動物協會理事長趙韋童表示，前天就向警方報案，並會同里長、警察及防疫所人員到曾男租屋處查看，並將剩下的貓狗帶出來，由防疫所代養。

她說，曾男透過臉書陸續至少向14個人領養貓狗，甚至還到綠島領養了4隻貓，頻率高引起注意，多位出養人追蹤調查時，他拒絕到宅查訪，也不願提供狗貓生活照，後來找上房東連繫曾男，才進屋查看。

趙韋童說，在10月27日還領養了1隻黑貓，但這隻最新的貓，同樣下落不明。

曾男在警方訊問時，對20多隻貓狗的去向表示有的跑掉、有的死亡，警方追問埋屍地點，並進行挖掘，都未查獲動物屍體。

趙韋童等動保人士懷疑20多隻貓狗，都已遭虐死，警方已對曾男製作筆錄，也將傳訊其同居女友，因為領養過程有時是由女友出面。

塑膠袋裡裝著狗屍。（記者黃明堂翻攝）

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