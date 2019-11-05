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台東校園性侵性騷通報案今年逾百件 校長知情未報挨罰

台東一位校長未通報性平案件遭懲處，縣議員陳志峰（左）抱屈，教育處長林政宏解釋說未通報依法就要懲處。（記者黃明堂攝）

台東一位校長未通報性平案件遭懲處，縣議員陳志峰（左）抱屈，教育處長林政宏解釋說未通報依法就要懲處。（記者黃明堂攝）

2019-11-05 17:39:46

［記者黃明堂／台東報導］台東縣教育處長林政宏指出，今年以來學校性侵性騷的通報件數超過100件，多數不成案，但學校知悉就有絕對的通報義務，否則依法將記過處分。

一所國中今年得知一位學生5年前就讀國小時疑似遭性騷擾，轉知給原就讀的國小，但國小知悉後，未依程序進行性平通報，校長因此被教育處記過。

縣議員陳志峰今天在議會質詢時為該位校長抱屈，他說，5年前這位校長根本不在這所學校，竟要為舊案負責，被記支過不只影響考績，也阻礙調動。

教育處長林政宏說，這位校長被懲處的原因是在於「未通報」，法令規定「知悉」就要通報，就算是疑似案件，也應盡通報之責，以避免性平案件遭掩飾。

林政宏說，近一年來，學校的性平通報案件事超過100件，但真正達到調查程度的僅10餘件，有很多通報案，是輕微碰觸，一方感到不舒服就申訴，不過，即使是這樣的情況，校方也應通報。

林政宏說，這位校長在程序上失職，理應受懲處，但不會光因這個事件，就影響到調動。

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