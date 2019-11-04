為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺東縣

台東宜居城市評比 金峰鄉6連霸

台東縣政府舉辦「宜居台東，健康城市」評比，金峰鄉6連霸獲得「鄉鎮大獎」冠軍，鄉長蔣爭光（右）接受副縣長張志明頒獎。（記者黃明堂攝）

台東縣政府舉辦「宜居台東，健康城市」評比，金峰鄉6連霸獲得「鄉鎮大獎」冠軍，鄉長蔣爭光（右）接受副縣長張志明頒獎。（記者黃明堂攝）

2019-11-04 21:02:19

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府舉辦「宜居台東，健康城市」評比，金峰鄉在環境、衛生、公安等多面向宣導最成功，也最多社區獲獎，6連霸獲得「鄉鎮大獎」冠軍。

台東縣衛生局指出，自2013年開始推動「宜居社區競賽」計畫，鼓勵社區從健康生活、環境整潔、交通治安、公共安全、友善關懷、藝文傳承及景觀管理等7面向提高生活品質。參加宜居社區競賽的社區數，從最初27個增加到今年47個社區。

今年各單一面向獲得第一名的如下：卑南鄉利嘉社區「陽光社區」獎；金峰鄉正興社區「整潔社區」獎；長濱鄉光榮社區「安全社區」獎；關山鎮中福社區獲得「安心社區」及「景觀社區」獎；長濱鄉大俱來社區獲得「友善社區」及「藝文社區」獎。

縣政府為鼓勵鄉鎮市公所向社區宣導宜居7大面向，也將社區成績納入鄉鎮市公所評比項目，今年度獲得「鄉鎮大獎」的前3名依序為金峰鄉、關山鎮、長濱鄉。

獲獎社區及公所今天由副縣長張志明頒獎，衛生局也辦節酒成果發表會，達仁鄉呂美玲累計戒酒天數181天，成為今年的「戒酒達人」。她說，經常與朋友聚餐喝酒，喝酒浪費錢、影響家計、健康，所以下定決心戒酒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

臺東縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播