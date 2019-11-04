台東宜居城市評比 金峰鄉6連霸

台東縣政府舉辦「宜居台東，健康城市」評比，金峰鄉6連霸獲得「鄉鎮大獎」冠軍，鄉長蔣爭光（右）接受副縣長張志明頒獎。（記者黃明堂攝）

2019-11-04 21:02:19

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府舉辦「宜居台東，健康城市」評比，金峰鄉在環境、衛生、公安等多面向宣導最成功，也最多社區獲獎，6連霸獲得「鄉鎮大獎」冠軍。

台東縣衛生局指出，自2013年開始推動「宜居社區競賽」計畫，鼓勵社區從健康生活、環境整潔、交通治安、公共安全、友善關懷、藝文傳承及景觀管理等7面向提高生活品質。參加宜居社區競賽的社區數，從最初27個增加到今年47個社區。

今年各單一面向獲得第一名的如下：卑南鄉利嘉社區「陽光社區」獎；金峰鄉正興社區「整潔社區」獎；長濱鄉光榮社區「安全社區」獎；關山鎮中福社區獲得「安心社區」及「景觀社區」獎；長濱鄉大俱來社區獲得「友善社區」及「藝文社區」獎。

縣政府為鼓勵鄉鎮市公所向社區宣導宜居7大面向，也將社區成績納入鄉鎮市公所評比項目，今年度獲得「鄉鎮大獎」的前3名依序為金峰鄉、關山鎮、長濱鄉。

獲獎社區及公所今天由副縣長張志明頒獎，衛生局也辦節酒成果發表會，達仁鄉呂美玲累計戒酒天數181天，成為今年的「戒酒達人」。她說，經常與朋友聚餐喝酒，喝酒浪費錢、影響家計、健康，所以下定決心戒酒。

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