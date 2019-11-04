農機補助太熱門致供貨不及 農委會允諾可延至明年辦理

立委劉櫂豪試駕農用搬運車。他說，農委會主委陳吉仲允諾今年來不及核銷的申請案，可延到明年辦理。（記者黃明堂攝）

2019-11-04 15:28:06

［記者黃明堂／台東報導］今年農委會推出的小型農機補助深獲好評，農民反映熱烈，廠商供貨不及，許多農民擔心核銷不及無法獲得補助。農委會主委陳吉仲應立委劉櫂豪質詢允諾，針對來不及核銷的申請案，將由下年度的經費繼續協助，確保農民權益。

劉櫂豪今天在立法院經濟委員會質詢農委會主委陳吉仲指出，今年農委會推出的小型農機補助深獲好評，農民反映熱烈，農糧署統計申請案已超過8萬多件，但因數量的遽增，反而使得廠商出貨不及，由於年度預算核銷規定，申請案必須於12月10日前核銷，許多農民擔心核銷不及無法補助，劉櫂豪要求農委會要儘速研議解決方案。

陳吉仲允諾，針對來不及核銷的申請案，將由下年度的經費繼續協助，確保農民權益，將會指示農糧署儘速研議相關配套措施公告辦理，請農民不必擔心。

另外，劉櫂豪說台東的農產品除了對外出口外，有很大一部份是國內市場，尤其主要是運往台北農產運銷公司於凌晨拍賣後，再進入各市場販售。但是因為台東運銷路途遙遠，通常都是排隊到最後拍賣的，不僅影響價格，甚至會有滯銷情形，因此要求農委會能協助辦理。

陳吉仲表示，將會指派農糧署蘇茂祥副署長督導本案，協調北農公司協助台東農產品有公平拍賣的機會。

劉櫂豪說，台東地區宅配費用過高，造成小農自行行銷農產品的運送成本偏高，影響競爭力。過去農委會已協調郵政公司設立週日收貨據點來協助小農宅配業務，也深受好評，但因目前僅有常溫配送。希望農委會能夠再協調增加冷鏈的部分，並且再擴大辦理。

陳吉仲強調，將會與郵政公司積極的研議冷鏈部分的宅配讓東部農產品宅配成本能與各地一致。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法