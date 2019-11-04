國中將轉學生當人球還稱可中輟 台東教育處長道歉

台東縣議員張全馨嵐（左）今天在議會揭露國中將轉學生當人球的事件，教育處長林政宏道歉。（記者黃明堂翻攝）

2019-11-04 15:32:51

［記者黃明堂／台東報導］一位行為偏差的國中生上個月辦轉學，卻在原校、新校之間成了人球！台東縣議員張全馨嵐痛批，把中輟生拉回學校是教育者的責任，但學校卻當她的面說可以把這位學生變成中輟生。教育處長林政宏表示，辦學該零拒收，學校作法失當。

張全馨嵐今天在議會質詢時揭露了這項她親身經歷的荒謬事件。她在10月初應家長要求，陪行為偏差的學生到一所國中辦入籍轉學，結果在4天之內3度碰壁，直到她向教育處反映，校長態度360度大轉變，收下學生，還強調從未拒收。

她第1天到校時，校長說的很好聽，說這位學生是學體育的，若轉進來勢必放棄體育，應給孩子4天思考期；因學生決定轉學，第4天早上8點到校，校方先說承辦主任外出，10點才返校，他們在校等待，到了10點，學校卻拋下「不能收」這句話。

她說，校方的理由是這位學生進來，會影響到學測整體成績，也會令其他學生心生畏懼，還說這位學生大不了成為中輟生。

張全馨嵐痛批校方種種說詞荒謬到令她火大，學測怎能成為拒收理由？學生行為偏差，不正是老師的輔導職責？教育者該千方百計把中輟生拉回到學校，怎麼反而主動叫學生中輟！

她說，當天11點，她對學校下通牒，校方回答說已跟原校談好，讓學生回原校，做好輔導紀錄再辦轉學。她無法接受，馬上向教育處反映，學校才馬上收下學生。她說，縣長曾收教育零拒收，但在她面前卻出現活生生的人球被學校踢來踢去。

縣議員古志成也說，這位孩子既非性侵也非暴力相向，有何行為偏差到讓學校拒收？教育工作應當有教無類，發揮輔導本事才對。

教育處長林政宏說，他得知此事，完全無法認同校方處置，學校沒有拒收學生的權利，就算有些大學校因人數及班級額滿，無法收轉學生，也應開轉介單到鄰近學校。

林政宏在議事堂代表學校向家長道歉，也會在校長會議重申從事義務教育，不得拒收學生。他也承諾，如果這位學生再有行為偏差，校方要召開輔導會議，他會親自參加。

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