有無發動包圍漢人議員住處？ 東縣原民處長回「謎之2字」

2019-09-04 16:57

〔記者黃明堂／台東報導〕原漢議題在台東縣議會延燒一週，漢人議員林參天今天在議會，質問縣府原民處長方銘總，「你有沒有做要包圍我住處的動作」，方銘總回答似「有啦」，也像「嘸啦！」他事後則向記者說，「沒有啦？怎麼可能叫人去包圍議員的家」。

林參天一週來頻頻針對原住民所享福利，緊咬不公不義，引發部份原住民議員不滿，也有原住民在網路批判。方銘總強調，我怎麼可能包圍議員住處？可能是有一些民眾聽到他的言論不滿。

林參天今天再揭露多項原住民問題，包括原住民自己把原住民保留地讓渡給漢人耕作、原住民將公益彩券販售權轉讓給漢人、原住民合作社享有一百萬以下工程優先承包權，卻得標後轉包給漢人，政府的良善政策，結果，原住民青年什麼也沒拿到。

林參天強調，他勇於揭露真相，得罪了很多既得利益者，但他就是要幫原住民建立基本價值，守護原住民的權利跟價值，自己大膽談論的過程中，飽受誤解、扭曲。

林參天追問原民處長方銘總，「把我的美意曲解了，還要包圍我的住處，你有沒有做這個動作？」方銘總遲疑了數秒鐘，搓揉手臂後答出兩個字，有人聽起來是「有啦」，也有人聽起來像台語的「烏啦」，也有人聽像「嘸啦」。

記者會後詢問方銘總，是否回答有包圍議員住處？方銘總說，「沒有啦！沒有啦！怎麼可能包圍議員住處」。

方銘總說，議員所指的原住民讓渡保留地、彩券販售權、百萬以下得標工程等情形，是長久存在的問題，包括原民會都有討論過，原民處也會再向原住民宣導。

原住民議員楊清順則在會中讚揚林參天，「今天講出人樣的話」，楊清順說，原住民取得彩券經營、保留地及小型工程後，很多因為沒有資金、技術彩券經營卷，很久的事，既然要輔導就到底，轉讓權利，因沒能力，要不直接輔導一下，原住民合作社因沒有資金、技術而轉讓的情形，確實存在，林參天講了很多人不敢講的話，對部落經濟產業很用心，政府要落實政策，就應挹注原住民相關知識及技術，並提供低利貸款。

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