設路障修舖道路 病患就診被迫進出急診

2019-09-03 12:53

［記者陳賢義／台東報導］台東馬偕醫院與東海國小間道路年久未修繕，台東縣政府動工修舖及架設安全立桿，包商在道路前後放置紐澤西護欄封路施作，病人就診被迫繞道進出急診室，行動不便病患和家屬惱怒叫苦；台東縣政府建設處副處長蔡勝雄表示，施工期間因有重型機械進入，為避免發生工安危險，才會設置路障封阻，預計今天就會完工撤除。

因開刀行動不便，需一連7天到院接受復健的老奶奶，坐在輪椅上由兒子推送，路面的坑疤和赤熱的日頭，讓老奶奶痛苦難挨，哀呼疼痛更加劇。老奶奶氣呼呼的說，實在太不合理了，像他們這樣坐輪椅的該怎麼辦？車子停在百公尺遠的停車場，然後一路巔簸由兒子推往急診室大門，疼痛筋骨那承受得住；包商週休二日不施作，平常日才要動工，真的很奇怪，而且至少要留一個車道給人過，方便從門診大門入院，急診室應提供救護車及急重症患者進出，非一般就診病患，倘若突發大量傷患該怎麼辦，匪夷所思。

蔡勝雄表示，由於施工道路已多年未重舖，早在上週五就放置紐澤西護欄禁止車輛進入工地，但仍有用路人擅闖，一度商請交通隊協助拖吊，而且施工期間時有重型機械進出，為了避免發生工安意外，才會完封阻道，目前舖設工程已完成，僅剩原有停車格劃設及安全立桿的設置，預計今天就能完工恢復正常，造成不便敬請民眾見諒。

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