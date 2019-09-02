路樹底部竟鋪水泥 台東市公所揪舉偷懶包商、挖除搶救

2019-09-02 19:36

［記者陳賢義／台東報導］台東市四川路近海邊路段現正進行水溝加蓋工程，有眼尖民眾發現包商便宜行事，竟將成排路樹底部以水泥鋪蓋，導致原本生氣蓬勃茄冬樹無法呼吸，養分也不能正常輸送，園藝專家聞訊趕來，痛斥屠殺；東窗事發後，包商坦言是為了求美觀，台東市長張國洲今要求包商立即改善挖除。

近海邊15棵樹頭被水泥覆蓋的茄冬樹，有些枝葉已開始泛黃，甚至有1棵已明顯枯亡，與對面綠意盎然的路樹截然不同，民眾赫見才驚覺疑似包商偷懶，未先清出適當空間，就將厚厚的水泥完全舖蓋樹頭，長約50公尺的路段，15棵茄冬樹無一倖免，包商解釋是為了美觀，張國洲趕往查看搖頭難苟同，今早要求包商以機械打掉路樹旁的水泥，露出根部及周邊泥土，再進行填土，讓路樹與道路平高，避免有落差發生意外。

園藝專家陳至榮表示，樹頭被水泥覆蓋，莖部的呼吸及水分和養分的提供功能盡失，很快就會枯萎，包商為了求迅速解決排水的問題，忽略了路樹的成長，在整個包起來的情況下，不但樹本身無法呼吸，水分的供應不足，養分也不足，遲早會死掉，最好的方式就是將樹頭清空；詢問附近農民得知是在3至4月間舖蓋 ，至今已有4、5個月，危害慢慢就會呈現。

陳至榮表示，道路旁的小工程有可能在災後啟動開口契約，先搶救了再說，這樣的工程大都由村里長提報，雖具搶救時效性，但思考與設計略有不足，排水暢通了，就應思索如何讓路樹永續生存。

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