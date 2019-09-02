厲害了！ 台東縣府補助案 不滿100字值5億

2019-09-02 16:45

［記者陳賢義／台東報導］台東縣議會今進行追加減預算審議，台東縣教育處遞交預算書中一項「對特種基金之補助」說明不及百字，預算編列超過5.2億元，台東縣議員黃治維批草率，強調議員不是人像圖章，胡亂蓋章通過有失職責，要求教育處再檢討，提供更完善的資料與計畫，而縣府在此區塊也一定要改善。

教育處提交預算書中「對特種基金之補助」，僅註記補助台東縣地方教育發展基金辦理相關業務及依據號函，不到百字就編列5億2800餘萬元，黃治維難苟同，強調提供資料太潦草，至少編列出一個主題項目，編列人事、補助、建築、開銷等預算，讓議員了解5億元如何花費，否則一頁的預算書沒幾個字就通過法案，未來議員就不需要監督，當個人頭像章蓋一蓋就通過了，不符合議會職權，縣府在這區塊一定要做改善，提供完善的計畫。

黃治維表示，他甚至還要求縣府將每一個細部計畫燒成光碟，讓他能進一步了解計畫作為與目的，而他始終認為縣府所有的計畫都做得太潦草，資料不夠齊全，在編審預算上很難看出所以然，就算是1000萬元也好，也是寫一行字，至於1000萬元到底怎麼花、合不合理，從字面上根本看不出。

黃治維表示，或許教育處各個科室以往都是比照辦理，應該推翻過去方式，提供更精準的資料，對於議員質詢敷衍答覆，然後預算就這樣過了，議員監督職責盡失，教育處必須再檢討，未來的審預算要提更良好的計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法