不甩豔陽！東縣阿美族聯合豐年祭 「熱」鬧舉行

2019-08-31 16:25

［記者王秀亭／台東報導］每3年一次的台東縣阿美族聯合豐年祭，今天在台東市海濱公園國際地標舉行，縣內22個部落阿美族人齊聚，台東縣馬蘭年齡階層文化促進會總幹事總幹事黃憲載表示，今年以「傳承、凝聚、創新、再現阿美風華」為主題，凝聚大馬蘭阿美族的向心力。

台東市今天艷陽高照，台東市海濱公園國際地標卻是相當熱鬧，大馬蘭地區阿美族人在祭師祈福祈天祭地敬祖儀式後，各部落青年們護衛著定名為「馬蘭自治號」的古船繞行會場，象徵凝聚族人共識，也代表著期盼可以復振阿美族的帆船文化。

台東縣長饒慶鈴隨後在部落耆老帶領下，參與聯合大會舞，饒慶鈴表示，台東擁有豐富原住民文化，未來各族群與部落間應更加團結，一起讓台東的原住民文化內涵更為彰顯。

黃憲載指出，台灣原住民以阿美族為最大族群，馬蘭阿美族則是以台東大馬蘭地區為群居地區，有22個部落，台東縣阿美族聯合豐年祭從1996年起，每3年舉行一次，由當年度的領導階層「依都卡賴（Itukalay）」、執行階層「米喜寧愛（Mihiniay）」辦理，今年是由台東市隊依都卡賴、中華大橋隊米喜寧愛籌辦。

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